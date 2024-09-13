У Коропецькій громаді на Тернопільщині відкрили поліцейську станцію

На Тернопільщині з’явилась ще одна поліцейська станція, яка обслуговуватиме жителів 8 населених пунктів. Осередок розташований у селищі Коропець Чортківського району.

До виконання службових обов’язків приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. Про це повідомили у поліції області.

З роботою станції та центру ознайомились заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, керівництво відділення поліції №2 м.Бучач, представники органів місцевого самоврядування та територіальної громади, місцеві мешканці тощо.

“Завдяки спільним зусиллям громади та поліцейських вдалося відкрити ще одну поліцейську станцію. Службове приміщення облаштоване належним чином для комфортної роботи поліцейського офіцера громади. Також у його розпорядженні автомобіль для оперативного реагування на повідомлення громадян”, — зазначив Михайло Білецький.

За словами голови Коропецької громади Миколи Тимківа, потреба у функціонуванні поліцейської станції в Коропці назріла давно, адже селище розташоване майже за тридцять кілометрів до найближчого територіального підрозділу поліції. Завдяки осередку безпеки жителі навколишніх сіл зможуть на місці отримати вчасну поліцейську допомогу та послуги.

На поліцейській станції працює офіцер громади Сергій Бей, який раніше був дільничним. Він добре знає місцеве населення, орієнтується в його потребах. Переважно люди звертаються до правоохоронця з різними побутовими проблемами, заявами про домашнє насильство та порушення громадського порядку.

“Частина моєї території обслуговування розташована в межах Дністровського каньйону, тому я також стикаюся з фактами незаконного видобування корисних копалин та вилову риби”, — розповів поліцейський офіцер громади Сергій Бей.

У рамках реалізації безпекового проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Тернопільщині відкрито вже 49 поліцейських станцій.