У «Контінентал» завершили викопування картоплі сезону-2025

Минулого тижня на картопляних полях «Контінентал Фармерз Груп» завершилася збиральна кампанія. Викопування провели на площі понад 2,1 тис. га у Львівській та Тернопільській областях. Зокрема, з 1 270 га зібрали чипсові сорти, з 496 га — продовольчі сорти та з 356 га — насіннєві.

Керівник кластера «Картопля» Компанії «Контінентал» Андрій Беднарський відзначив, що цьогорічний сезон для вирощування культури видався дещо нетиповим: «Зі свого боку, ми забезпечили ґрунтовне планування, ретельну організацію процесів і незмінно високу якість робіт. Разом із тим, обсяг валового врожаю бульб у цьому році перевищив заплановані показники в середньому на 18%. Тож у ході викопування нам потрібно було перерозподіляти навантаження на наші складські потужності. З усіма викликами команда впоралася успішно і з дотриманням належних стандартів якості продукції».

Збиральна кампанія картоплі-2025 у «Контінентал» стала особливою ще й завдяки суттєвому оновленню спеціалізованої техніки та обладнання. Зокрема, свою ефективність показав новопридбаний картоплезбиральний комбайн третього покоління, найсучасніший в Україні. Загалом капітальні інвестиції цього сезону дозволили суттєво підвищити продуктивність робіт та забезпечити ще більш бережливе поводження з продукцією, що відповідає стратегічному баченню «Контінентал Фармерз Груп» у напрямку модернізації виробничих потужностей та впровадження найкращих світових практик у вітчизняне сільське господарство.

Паралельно в Компанії вже активно готують поля під картоплю наступного року врожаю: культура займе аналогічну площу в сівозміні-2026 — близько 2,1 тис. га. Також у «Контінентал» завершується обмолот зернових культур пізньої групи.