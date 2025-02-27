У «Контінентал» стартує шостий сезон проєкту «Розумний город. Відкритий ґрунт»

«Контінентал Фармерз Груп» розпочала набір до нового сезону соціально-освітнього проєкту «Розумний город». Компанія реалізує його шостий рік поспіль та запрошує дітей здобути свій перший практичний досвід у сільському господарстві, поєднуючи агрономічні знання із соціально-відповідальною складовою.

«До участі в “Розумному городі” запрошуємо команди — в одній має бути щонайменше 10 дітей. Вирощувати культури можна на спільній ділянці або ж індивідуально, на власній домашній грядці. Це дасть нагоду кожному спробувати себе в ролі справжнього агронома, — розповідає координатор проєкту Роман Комінярський. — Учасники на практиці опановують агрономічні навички, вчаться долати перші труднощі: захищати рослини від хвороб і шкідників, доглядати грядку та отримувати врожай».

Цього сезону діти вирощуватимуть на своїх ділянках культури борщового набору: це традиційно капуста, буряк, морква, а ще помідори, перець, огірки й баштанні — кавуни та дині. Компанія з партнерами проєкту забезпечує учасників усім необхідним, зокрема насіннєвими наборами, добривами, засобами захисту рослин, і до того ж організовує для них навчання. Протягом усього сезону фахівці «Контінентал» разом із агрономами партнерських компаній надають школярам агросупровід і консультації. Саме тому запрошуємо до участі групи активної молоді з одного населеного пункту, адже це дозволить експертам проводити виїзні консультації та навчання. Окрім цього, діти можуть з екскурсіями відвідати виробничі потужності «Контінентал»: елеватори, картоплесховища, ремонтні бази. А ще — завітати в гості на інші підприємства, як-от теплиці й селекційні поля.

Роман Комінярський зазначає: головна цінність проєкту — у його освітній складовій.

«Навчання учасників та отримання унікального досвіду — це основа нашого проєкту. Ще однією невід’ємною складовою “Розумного городу” є його соціальна місія — благодійність. Якщо команда розташована логістично зручно, частину врожаю буде передано для приготування страв нашим захисникам. Інші учасники можуть поділитися своєю продукцією з людьми, які цього потребують», — розповідає координатор.

Реєстрація на «Розумний город. Відкритий ґрунт» триває до 5 березня. Подати заявку можна за QR-кодом, відтак координатор проєкту зв’яжеться з командою, щоб уточнити деталі та організувати відправку необхідних матеріалів.

Цей проєкт — чудова можливість для дітей навчитися працювати з землею, здобути нові знання та зробити добру справу. Тож не зволікайте — збирайте команду та ставайте частиною «Розумного городу»!