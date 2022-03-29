«Контінентал Фармерз Груп» розпочала весняну посівну кампанію — 2022. Структура цьогорічного посіву змінилася під впливом подій, які відбуваються в Україні. Окрім традиційних для Компанії культур — соняшнику, кукурудзи та сої, «Контінентал» додав до структури посівів гречку, під яку заплановано 1,2 тис. га, та відвів 1 тис. га під цукровий буряк. Загалом навесні Компанія планує засіяти близько 100 тис. га.

Паралельно із сівбою «Контінентал» розпочав посадку картоплі, площі під яку так само збільшили — до понад 2 тис. га. Власна насіннєва картопля «Контінентал» відсортована і готова до висаджування, також заздалегідь закуплено імпортне насіння.

Картопля традиційно є стратегічною культурою для «Контінентал», однак під час військових дій вона набула нового, ще важливішого значення. Щоденно «Контінентал» відправляє понад 60 тонн картоплі в гарячі точки України, станом на зараз уже надано понад 1,5 тис. тонн такої гуманітарної допомоги.

Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен зазначає, що цьогорічний виробничий сезон є надважливим для гарантування продовольчої безпеки України. Саме тому кожен етап робіт вимагає вчасності та дотримання технологій, наскільки це можливо в теперішніх умовах.

«Цьогорічна посівна стане найвідповідальнішою за всю історію не тільки нашої Компанії, але й нашої Країни. Ми дотримуємося обраних виробничих технологій, працюємо з урахуванням усіх заходів безпеки. На весняний сезон забезпечені необхідними ресурсами. Ми зробимо все для того, щоб Україна була з хлібом, — коментує Георг фон Нолкен. — Дякую кожному співробітникові нашої Компанії за невтомну працю без вихідних та з максимальним залученням у процес. Кожен вихід у поле, робота в офісах чи на ремонтних базах відстоює надважливу місію — захист країни від продовольчої кризи», — наголосив він.

«Контінентал» також продовжує проводити агротехнологічні операції на посівах озимих відповідно до термінів відновлення вегетації. У структурі озимих найбільшу площу займають стратегічно важливі для продовольчої безпеки країни культури — озима пшениця (40,1 тис. га) та озимий ячмінь (11,4 тис. га).

Автор: Надія Штокало