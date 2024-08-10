У «Контінентал Фармерз Груп» збір ранніх зернових наближається до завершення

На Тернопільщині аграрії обробляють майже 75 тис. га. Цьогоріч безпосередньо у жнивну пору треба зібрати збіжжя озимої пшениці з 10,7 тис. га, озимого ріпаку — з 13,5 тис. га, та озимого ячменю — з 2,1 тис. га. Загалом, компанія працює у п’яти областях західної України: Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, обробляючи 195 тис. га. землі.

Як відбувається обмолот озимої пшениці змогли побачити наші журналісти, які відвідали поля у селі Нижбірок на Гусятинщині. Про цьогорічну жнивну кампанію розповіли операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Костянтин Шитюк, заступник керівника кластера «Центр» з виробничого напряму Микола Домбрович та комбайнер Руслан Явний.

Як розповів операційний директор «Контінентал» Костянтин Шитюк, за попередніми підсумками компанія отримала планові та вище планових показників врожайності озимих культур. Зокрема, залікова врожайність озимого ріпаку сягнула 3,4 т/га, озимого ячменю — 6,5 т/га. Проміжні результати врожайності озимої пшениці, оскільки збір ще триває, також перевищують заплановані — 6,8 т/га.

«Цього року розвитку зернових а також успішному проведенню жнивної кампанії дуже посприяла погода, — зазначив Костянтин Шитюк. — І посівна, і жнива почалися приблизно на два тижні швидше. Відтак ми уже зібрали озимі ріпак та ячмінь, наближається до завершення збір озимої пшениці. Дотримання технології, погода та кваліфіковані працівники сприяють якісному проведенню жнив».

Допомагає аграріям вчасно, якісно зібрати урожай і сучасна техніка. За кермом комбайна CLAAS Lexion Руслан Явний і це його восьмі жнива у «Контінентал». Чоловік розповів, що народився і живе у Великому Говилові, а у ці дні жнивує у Нижбірку. Роботу свою любить. Каже, що мав хороший приклад для наслідування адже його дідусь та батько були механізаторами. Такий же хліборобський шлях обрав і рідний брат Руслана.

«Мені подобається працювати в компанії. Особливо люблю насичені робочі дні в полі під час жнив. В цей час молотимо на повну потужність і я люблю бути в полі, бачити велику кількість техніки і наш спільний результат», — розповів Руслан Явний.

З полів урожай прямує на елеваторні потужності «Контінентал». Паралельно із завершенням жнив в Компанії стартує посів озимих під урожай 2025 року. Всього під ці культури у наступному сезоні планують відвести 88,8 тис. га, з них на Тернопільщині — 25,4 тис. га.

Галина ВАНДЗЕЛЯ