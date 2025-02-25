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У інoземців на Тернопільщині знайшли цілий арсенал зброї

25.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Автомат та набої виявили та вилучили працівники Тернопільського районного управління поліції у двох інoземців.

У рамках кримінального розслідування правоохоронці отримали інформацію про те, що в Тернополі в приватному будинку орендарі можуть зберігати заборонені предмети. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили близько 200 патронів, серед яких були й бронебійні, а також автомат Калашникова. Про це повідомляють у поліції області.

У ході перевірки з’ясувалося, що іноземці на території України перебувають легально. Правоохоронці встановлюють, де вони взяли заборонені предмети.

За даним фактом слідчі поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Вилучене оперативники направили на дослідження у Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Правоохоронці продовжують роботу, спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим із її застосуванням.

Теги: Тернопільщина, вилучення зброї, іноземці

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