На Тернопільщині парафіянки власноруч виготовили новорічні іграшки, якими й прикрасили ялинки у храмі

У храмі Успення Пресвятої Богородиці с. Городище Козлівського деканату цьогоріч прикрасили дві новорічні ялинки незвичайними вишитими іграшками, які виготовили парафіянки власноруч.

Парох храму отець Богдан Зінченко розповідає, що ця ідея виникла ще задовго до свята Різдва Христового. Взялися за її втілення Ярослава Гуменюк, Надія Мудра, Любов Кравець, Оля Мудра.

«Спершу закупили заготовки для кульок, полотно, нитки, – додає отець Богдан, – а далі наші талановиті парафіянки почали вишивати іграшки. У кожний хрестик, який створює неперевершений візерунок, вклали теплоту серця. Іграшки для ялинок вийшли надзвичайно красиві з чудовими українськими візерунками. Многаліття і молитовна подяка майстриням за їх творчу працю».

Парафіяни і відвідувачі церкви Успення Пресвятої Богородиці в Городищі ще досі милуються святковим оздобленням храму і чудовими вишитими іграшками на ялинках, які символізують нашу багату культуру і традиції.