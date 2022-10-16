У селі Грабовець освятили соціальну кухню, пральню та кімнату для відпочинку для внутрішньо-переміщених осіб.

Завдяки благодійному фонду «Карітас», соціальному служінню УГКЦ та проєкту Emergency_appeal у тимчасовому прихистку відремонтували кухню, пральню та облаштували кімнату для відпочинку та зустрічей.

Про це повідомляє «Карітас» Тернопіль.

Готують на майстер-класах

Марина Чистоклєтова переїхала на Тернопільщину з Харкова. Вона разом із своєю донечкою більше місяця живе у парафіяльному будинку в селі Грабовець. Жінка каже, що відчуває себе тут як вдома.

Марина дуже любить кулінарію, відтак влаштовує для місцевих діток майстер-класи, вчить ліпити вареники, пельмені, пекти дуже смачні булочки, які згодом роздають для інших внутрішньо-переміщених осіб, які живуть у селі.

Підтримують один одного

Директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Роман Загородний каже, що це стане гарним місцем, де внутрішньо-переміщені особи зможуть зустрічатися з місцевими жителями, обмінюватися досвідом, благодійними ініціативами та підтримувати один одного.

Прихисток для людей, які переїхали у Великогаївську громаду з окупованих територій, організували ще на початку війни, повідомив адміністратор парафії Покрови Святої Матері Божої УГКЦ Михайло Піняга. Це зробили для того, щоб люди, змогли себе відчути в комфорті та були оповиті любов’ю, бачили, що їх готові прийняти та допомогти.

Організатори дякують за співпрацю усім, хто долучився до облаштування соціальної кухні, пральні та кімнати для відпочинку.