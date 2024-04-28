У громаді на Тернопільщині “татів дзвін” буде кликати всіх до храму

У селі Грабовець Великогаївської громади освятили церковний дзвін у пам’ять про загиблого військового Миколи Пителя. Про це повідомив настоятель храму Покрови Святої Матері Божої УГКЦ Михайло Піняга. За його словами, дзвін придбала сім’я військового.

«Я вдячна всім, хто долучився до встановлення дзвону пам’яті мого тата, – каже донька загиблого захисника Тетяна Мар’яш. – Мій батько був дуже хорошою, доброю людиною. На свята він завжди відвідував храм. Я думаю, що він був би дуже радий такій нашій пожертві. І цей дзвін буде завжди закликати всіх людей до храму».

«Мій чоловік Микола Питель воював з 2014 року, захищав Донецький аеропорт. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, знову став до лав Збройних сил України, – розповідає дружина загиблого захисника Ольга. – Усі сумуємо з цього приводу, вся сім’я. Залишилася наша прекрасна донечка, зять, онучка. Життя продовжується, і я дуже рада, що ми подарували цей дзвін церкві, бо кожна хвилина мого життя — завдяки Богові. Все життя наше – для Бога. Ми живемо, надіємось, що буде кінець цієї війни, що буде перемога».

«Наш новий дзвін своїм милозвуччям буде кликати вірних до храму та бути небайдужими під час цієї кровопролитної війни, – зауважує священник Михайло Піняга. – 22 грудня 2022 року загинув воїн з нашого села Микола Питель. І родина після його поховання мала намірення щось пожертвувати, залишити пам’ять про нього. Я запропонував придбати церковний дзвін і назвати його у пам’ять їх батька, чоловіка Миколи».