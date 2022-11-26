У громаді на Тернопільщині Різдво святкуватимуть 25 грудня

Трибухівська громада закликає святкувати Різдво разом з усім цивілізованим світом – 25 грудня.

Таке рішення обговорили на засіданні ініціативної групи, до якої увійшли голова громади Олег Ковдрин, старости сіл, підприємець Петро Гадз, директор місцевого будинку культури Марія Качур, Любов Маринюк та інші, пише TeNews.

Під час зібрання вони погодили винести це питання на розгляд сесії. Так, прийнято рішення відправити звернення до Предстоятеля ПЦУ Епіфанія, Глави УГКЦ Святослава Шевчука, Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, Архиєпископа Тернопільського і Кременецького Нестора щодо святкування Різдва 25 грудня.

Підприємець Петро Гадз каже, українці повинні орієнтуватися на європейські традиції, а не московські.

Уже кілька років поспіль перед нами знову постає питання: коли ж святкувати Різдво? Та цьогоріч різдвяні свята будуть для нас зовсім не такими, як були раніше, адже тисячі українських сімей роз’єднані війною. У цей важкий для всіх нас час ми маємо прийняти ще одне важливе для нашої країни рішення. Рішення, яке ще більше об’єднає нас з сучасним та цивілізованим суспільством. Рішення, яке стане ще однією стіною між нами та ворожим сусідом. Маємо святкувати Різдво Христове 25 грудня! Це сімейне свято, тож давайте відзначати його разом з нашою європейською родиною! –зазначив Петро Гадз.

Ініціативна група одноголосно підтримала звернення, тож його відправлять на розгляд сесії.