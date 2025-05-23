У ДТП загинув молодий воїн з Тернопільщини

Трагічна звістка про смерть молодого українського воїна надійшла на Тернопільщину. 18 травня на Донеччині в автокатастрофі загинув 31-річний командир міномета Дмитро Завойський з Борщева.

Про важку втрату повідомили у Чортківській районній державній адміністрації.

“Сумна новина сколихнула мешканців Борщівської громади. 18 травня 2025 року в результаті ДТП на автодорозі Мирове-Білозерськ у Донецькій області трагічно загинув командир міномета мінометного взводу, молодший сержант Дмитро ЗАВОЙСЬКИЙ, житель міста Борщева, 1993 року народження, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України,” – йдеться у повідомленні.