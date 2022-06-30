Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в п’ятницю в Гусятині. До працівників відділення поліції № 3 нaдійшло повідомлення від медиків рaйонної лікaрні про те, що до приймaльного відділення доправили пaцієнтів з трaвмaми, отримaними внaслідок aвтопригоди.

За попередньою інформацією, 59-річний чоловік повертався додому на мотоблоці. Під час виконання повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом «SUZUKI» під керуванням 28-річного чоловіка, який рухався в зустрічному напрямку. На момент зіткнення на причіпі мотоблоку перебували двоє неповнолітніх хлопчиків, 2014 та 2017 років народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди усі зазнали тілесних ушкоджень.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), повідомили у відділі комунікації обласної поліції.