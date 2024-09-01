У ДТП трагічно загинув молодий військовий з Тернопільщини

На Тернопільщині внаслідок ДТП 1 вересня загинув військовослужбовець Андрій Максимчук, 1992 року народження. Воїн проживав у селі Вілія Шумської громади.

Трагічну новину повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Андрій став на захист рідної країни з 2022 року. Брав участь в запеклих боях, прагнув знищити ненависного ворога та звільнити рідну землю від окупантів. Адже на нього вдома чекали молода дружина, синочок та батьки… Життєрадісний, товариський, добрий та щирий – таким назавжди Андрій залишиться в пам’яті усіх, хто його знав. Вірний побратим, надійний та відважний Воїн, справжній Герой України…

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у дописі голови громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам.