Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в застосунку “Дія” запустять нове тимчасове цифрове посвідчення – єДокумент, який міститиме паспортні дані, ІПН та за можливості фото.

“Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в “Дії” також з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення – єДокумент, – розповів він. – Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам “Дії”.

У Міністерстві цифрової трансформації уточнили, що документ має з’явитися за кілька днів.

Крім того, Шмигаль повідомив, що найближчим часом запустять нову функцію, за допомогою якої можна буде зареєструвати інформацію про пошкоджене або зруйноване майно та подати заявку на відшкодування.

“Орієнтовно вже за тиждень у додатку “Дія” ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира була знищена окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в “Дії”, – розповів він.

Прем’єр сказав, що вже створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.