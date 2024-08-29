У День пам’яті захисників України біля меморіалу Алеї Героїв Микулинецького кладовища відбулася акція “Сонях”

“Символом цього дня є сонях, адже рівно 10 років тому сталася одна з найкривавіших трагедій російсько-української війни – сотні українських військових були розстріляні у сумнозвісному “Іловайському котлі”. Саме у цей час поспіли соняшники, серед яких лежали тіла українських захисників…”, ідеться у повідомленні Тернопільської ОДА.