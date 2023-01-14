У центрі Тернополя святкуватимуть і буде театралізоване дійство

У неділю, 15 січня, на головній площі нашого міста – Театральному майдані – відбудеться театралізоване дійство за народними звичаями та обрядами «Нова радість стала». Розпочнеться захід о 13:00 год.
Про це повідомили в Тернопільській міській раді.
Тернополян та гостей нашої громади дивуватимуть різдвяними колядками й щедрівками у виконанні народних і аматорських колективів. У рамках свята проходитиме майстер-клас з виготовлення різдвяного дідуха.
На мистецькій платформі «Додому на Різдво» (бульв. Тараса Шевченка, 27) усі охочі зможуть переглянути традиційну різдвяну атрибутику, дідухи, павуки, шопки, ялинкові автентичні прикраси та відвідати майстер-класи від міських бібліотек:
У рамках різдвяного дійства Галицький фаховий коледж ім. В. Чорновола пригощатиме кутею на Театральному майдані. Діятиме святкова фотозона.
До слова, на Театральному майдані будуть нагороджені переможці конкурсу «Різдвяне диво».