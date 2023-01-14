У центрі Тернополя святкуватимуть і буде театралізоване дійство

У неділю, 15 січня, на головній площі нашого міста – Театральному майдані – відбудеться театралізоване дійство за народними звичаями та обрядами «Нова радість стала». Розпочнеться захід о 13:00 год.

Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Тернополян та гостей нашої громади дивуватимуть різдвяними колядками й щедрівками у виконанні народних і аматорських колективів. У рамках свята проходитиме майстер-клас з виготовлення різдвяного дідуха.

На мистецькій платформі «Додому на Різдво» (бульв. Тараса Шевченка, 27) усі охочі зможуть переглянути традиційну різдвяну атрибутику, дідухи, павуки, шопки, ялинкові автентичні прикраси та відвідати майстер-класи від міських бібліотек:

Креатив-майстерка «Дива власноруч», майстер-клас з виготовлення настільного календаря – 13 січня о 14:00 год (запис за телефоном – 0673478540);

Зимова круговерть «Давайте вірити в дива»: артсеанс «Розпис гіпсових фігурок», дизайнерська майстерка «Закладка з фоамірану», воркшоп «Виготовлення театральної маски» – 15 січня о 13:00 год (тел. 068 055 59 75);

Святковий hand-made «Різдвяна свічка – вогник надії та добра», майстер-клас з декорування свічки екоматеріалами – 17 січня о 12:00 год (тел. 066 046 28 03);

Етнопотіхи «Різдвяні янголятка», майстер-клас – 20 січня 15:00 год. (067 660 28 87);

Етнозанурення «Містерія Різдва», майстер-клас з виготовлення Різдвяного Дідуха – щодня з 11:00 по 15:00 год.

У рамках різдвяного дійства Галицький фаховий коледж ім. В. Чорновола пригощатиме кутею на Театральному майдані. Діятиме святкова фотозона.

До слова, на Театральному майдані будуть нагороджені переможці конкурсу «Різдвяне диво».