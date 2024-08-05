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У центрі Тернополя демонтували тимчасову споруду

05.08.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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У Тернополі 2 серпня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради,  в присутності  працівників поліції, силами ПП «Східний Масив»,  шляхом розрізання демонтували тимчасову споруду –  гараж. 

Демонтована споруда була розміщена  на вулиці Руська, в дворі будинку № 7,  в м. Тернополі. Про це повідомили у міській раді.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.06.2024 року  №1050 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, ТМР, демонтаж

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