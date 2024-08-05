У центрі Тернополя демонтували тимчасову споруду

У Тернополі 2 серпня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради, в присутності працівників поліції, силами ПП «Східний Масив», шляхом розрізання демонтували тимчасову споруду – гараж.

Демонтована споруда була розміщена на вулиці Руська, в дворі будинку № 7, в м. Тернополі. Про це повідомили у міській раді.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.06.2024 року №1050 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».