У чотирьох дивізіонах стартувала Тернопільська футзальна ліга

16 листопада стартувала Тернопільська футзальна ліга нового сезону-2024/25, у якій беруть участь 38 колективів розділених на чотири ліги – вищу (9 команд), першу (9), другу (10) та третю (10). Команди змагатимуться у два кола в двох спортивних залах – СК «Політехнік» та ФОК ДЮСШ з ігрових видів спорту.

Пропонуємо вашій увазі результати матчів першого туру у вищій лізі.

Вища ліга.

«Поділля» (Васильківці) – «Поділля-КІТ Шаверма» (В. Березовиця) – 2:4 (1:1). Голи: А. Баліцький (21), М. Вітерук (46, з пен.) – В. Стойкевич (23), М. Коломієць (27, 28), Є. Гурін (34).

МФК «Тернопіль» – ФК «Смиківці-FURNI» – 3:3 (0:0). Голи: С. Онуфрейчук (30), В. Паперовський (42), В. Білик (43). – В. Паперовський (31, а/г), В. Пасічник (34), М. Ландяк (39).

«Гермес-7» (Тернопіль) – ФК «Івачів» – 3:1 (1:1). Голи: Н. Локоть (13), А. Шейко (43, 46). – В. Мостовий (21).