У суботу, 29 жовтня, на штучному полі стадіону «Харчовик» відбувся благодійний турнір з футболу «Золота осінь» серед юнаків 2010–2011 р.н. Про це повідомили на facebook – сторінці міської ради.
Участь у змаганнях приймали 4 команди:
- Чортківська дитячо-юнацька спортивна школа;
- ДЮСШ м. Заліщики;
- КУТОРТО ДЮСШ м. Копичинці;
- «Сталь» м. Київ.
Переможцем стала команда КУТОРТО ДЮСШ м. Копичинці, друге місце виборола команда Чортківської ДЮСШ, третє місце посіла київська «Сталь».
Організаторами турніру була Чортківська ДЮСШ та управління освіти молоді та спорту Чортківської міської ради. Всіх учасників турніру нагородили грамотами міського голови.