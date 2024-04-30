30.04.2024 13:11

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Чорткові будують бібліотечний артгараж

30.04.2024

Зоряна Деркач

61

Новини, Теми, Статті, Події, Цікаво, Тернопільщина, Культура

Поширити:

Влітку 2023 року ГО «Центр дослідження суспільства» (Cedos) спільно з з Western NIS Enterprise Fund оголосили конкурс грантів для громад на створення або оновлення фізичних просторів центрів спільното творення.

Загалом було подано 311 заявок від громад з різних куточків України, з яких експертне журі обрало 10 громад-переможниць. Кожна із них отримала по 1 млн грн на розвиток центрів спільнотворення.
Серед них – проект «Бібліотечний АртГараж» із Чортківської громади.
Проєкт реалізує ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» спільно з Публічна бібліотека Чортківської міської ради. У рамках проєкту встановлюють модульний павільйон на місці аварійного гаражу та створять «Бібліотечний АртГараж» у дворику бібліотеки, розповіли у міськраді.
Проект реалізовується також за співфінансування бюджету Чортківської громади. Станом на сьогодні профінансовано вже 292 629 грн.
Важливо зазначити, що немало коштів вдалось залучити через краудфандинг від Чортківської громади – в місті і за кордоном. Організаторки загалом зібрали близько 100 тисяч гривень зі зборів.

Зовсім скоро «АртГараж» стане публічним простором для згуртування, підтримки та взаємодії різних груп містян, створення дружнього середовища для спілкування, проведення заходів та генерації ідей для розвитку міста.

Джерело: Чортківська міська рада

Теги: Чортків, грант артгараж

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах