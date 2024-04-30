У Чорткові будують бібліотечний артгараж

Влітку 2023 року ГО «Центр дослідження суспільства» (Cedos) спільно з з Western NIS Enterprise Fund оголосили конкурс грантів для громад на створення або оновлення фізичних просторів центрів спільното творення.

Загалом було подано 311 заявок від громад з різних куточків України, з яких експертне журі обрало 10 громад-переможниць. Кожна із них отримала по 1 млн грн на розвиток центрів спільнотворення. Серед них – проект «Бібліотечний АртГараж» із Чортківської громади. Проєкт реалізує ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» спільно з Публічна бібліотека Чортківської міської ради . У рамках проєкту встановлюють модульний павільйон на місці аварійного гаражу та створять «Бібліотечний АртГараж» у дворику бібліотеки, розповіли у міськраді.

Проект реалізовується також за співфінансування бюджету Чортківської громади. Станом на сьогодні профінансовано вже 292 629 грн.

Важливо зазначити, що немало коштів вдалось залучити через краудфандинг від Чортківської громади – в місті і за кордоном. Організаторки загалом зібрали близько 100 тисяч гривень зі зборів.