У Чорткові буде тепло до 17 квітня

У зв’язку з погодними умовами у Чортківській громаді відновили опалювальний сезон.

“Відповідно до розпорядження Чортківського міського голови, у зв’язку з погіршенням погодних умов та значним зниженням температури повітря, опалювальний сезон відновлено до 17 квітня у низці комунальних установ”, – йдеться у дописі громади.

Теплими батареї знову стануть у стаціонарному та пологовому відділеннях Чортківської центральної міської лікарні, усіх закладах дошкільної освіти, закладах позашкільної освіти та територіальному центрі соціального обслуговування м. Чорткова.