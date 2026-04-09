09.04.2026 11:00

У Чорткові буде тепло до 17 квітня

09.04.2026

Вишнева Галина

25

Новини

У зв’язку з погодними умовами у Чортківській громаді відновили опалювальний сезон. 

“Відповідно до розпорядження Чортківського міського голови, у зв’язку з погіршенням погодних умов та значним зниженням температури повітря, опалювальний сезон відновлено до 17 квітня у низці комунальних установ”, – йдеться у дописі громади. 

Теплими батареї знову стануть у стаціонарному та пологовому відділеннях Чортківської центральної міської лікарні, усіх закладах дошкільної освіти, закладах позашкільної освіти та територіальному центрі соціального обслуговування  м. Чорткова.

Написати

Ми у соцмережах