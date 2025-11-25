У Чорткові буде свій е-квиток

Оператора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському пасажирському транспорті загального користування визначили у Чортківській міській раді.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому.

– Відбувся конкурс із визначення оператора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському та приміському транспорті загального користування Чортківської громади, – повідомили у Чортківській міській раді. – У ньому взяли участь дві фірми. Конкурсна комісія детально розглянула подані пропозиції, оцінила їхні переваги, досвід роботи та технічні можливості. За підсумками конкурсу обрали оператора, який реалізовуватиме систему електронного квитка у громаді – ТОВ «Easy Soft» із Києва. Після цього, відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому.

Оператор відповідатиме за: постачання, монтаж та обслуговування валідаторів у всіх автобусах; забезпечення можливості поповнення проїзних карток через термінали, інтернет, мобільний додаток та інші зручні канали; розробку та виготовлення пільгових карток для школярів, студентів та інших категорій; цілодобовий моніторинг роботи системи та технічну підтримку. Все необхідне обладнання оператор встановлюватиме та обслуговуватиме за власний кошт, отримуючи оплату у вигляді 10 відсотків від кожного проїзду (та 5% від вартості пільгового проїзду). Це означає, що витрат з бюджету громади не буде.

Із переможцем конкурсу підписали договір терміном на п’ять років. Відповідно до договору нова система автоматичної оплати проїзду має у повному обсязі запрацювати впродовж чотирьох місяців. Зважаючи на те, що громадські перевезення у місті забезпечують п’ять автобусів, у Чортківській міськраді сподіваються, що вона запрацює через місяць. Для жителів громади на сайті міськради у найближчий час розміщуватимуть роз’яснювальні публікації: як і де придбати проїзний квиток, як його поповнити та як ним розрахуватись.

Ольга Трач, фото зі сторінки ЧМР у фейсбуці