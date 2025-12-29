У Чорткові батьки платитимуть за шкільне харчування більше

Вартість харчування зросте у садочках та школах Чортківської громади з наступного року. Це пов’язано зі зростанням цін на продукти.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради 17 грудня.

Вартість триразового харчування однієї дитини у дошкільному закладі, за інформацією Чортківської міської ради, становитиме: для дітей віком до 3 років – 53 гривні (було 38); віком від 3 до 6 (7) років – 65 гривень (було 50). З цієї суми розмір батьківської плати становить 80%, а решту покриватимуть з бюджету громади. Тобто батьки платитимуть 42,50 або 52 гривні, відповідно. Для багатодітних сімей, у яких двоє чи більше дітей одночасно ходять у садочок, батьки платять за харчування лише половину суми.

Станом на грудень 2025 року, у 7 дитсадках і 4 дошкільних відділеннях Чортківської громади виховується 820 дітей. 216 із них належать до пільгових категорій і отртимують безкоштовне харчування. На організацію харчування у дошкільних закладах громади наступного року із бюджету планують виділити близько 5,6 мільйонів гривень.

Учні 1–4 класів усіх шкіл Чортківської громади харчуються безкоштовно за рахунок субвенції з державного бюджету. Вартість харчування в закладах загальної середньої освіти для дітей пільгових категорій за рахунок міського бюджету з першого січня 2026 року становитиме: учнів 5-9 класів (11-14 років) в розмірі 67,50 гривень (було 56 гривень), учнів 10-11 класів (14-18 років) – 71,50 гривень (було 56,70). Всього у громаді є 901 дитина з 5-11 класів, яка отримує безкоштовне харчування.

За кошти батьків, вартість харчування для дітей закладів загальної середньої освіти міської ради, з розрахунку в день на одного учня, становить 60 гривень, для дітей, які відвідують групу продовженого дня – 42 гривні.