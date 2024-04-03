У Чорткові 15-літній юнак погрожував стрибнути з мосту

2 квітня, близько сімнадцятої години усі екстрені служби нашого міста поспішали під звуки сирен в напрямку Копичинецького мосту, по обидва боки якого утворився корок з кількох десятків автівок.

Як з’ясувалося пізніше, рух автотранспорту було перекрито у зв’язку з тим, що 15-річний юнак вибрався на високу металеву конструкцію мостової споруди через річку Серет, погрожуючи здійснити суїцид.

Проїжджаючи патрульним автомобілем, першим випадково помітив юнака на верхівці мосту інспектор місцевого райвідділу поліції Віктор Яцишин.

Досвідчений поліцейський негайно зреагував, викликавши усі рятувальні служби, одночасно намагаючись комунікувати з хлопцем, щоб запобігти непоправному. Прибувши на місце, поліцейські піднялись до нього драбиною і переконали юнака спуститися вниз. Зараз він перебуває в лікарні, з ним працюють психологи, намагаючись встановити причини, що спонукало його на такий відчайдушний крок.

Ось що прокоментував з цього приводу місцевій спільноті у Facebook «Підслухано у Чорткові» очевидець події, завдяки професійним діям якого вдалося врятувати молоде життя.

