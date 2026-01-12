У Чортківському районі вдалося загасили масштабну пожежу

Вчора о 12:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про загоряння в селі Дзвиняч Заліщицької територіальної громади Чортківського району.

Після прибуття на місце події рятувальники з’ясували, що вогонь охопив приміщення, переобладнане для утримання птиці. Ситуацію ускладнювали сильне задимлення та займання утеплювача під металевою покрівлею, через що полум’я швидко поширювалося.

Вогнеборці оперативно подали пожежні стволи та розпочали розкриття конструкцій даху для локалізації осередків горіння. Для ефективної ліквідації пожежі були залучені додаткові сили та техніка.

Загалом у гасінні брали участь 3 пожежні автоцистерни та 12 рятувальників Головного управління ДСНС, а також 2 автоцистерни місцевої пожежної команди.

О 16:44 пожежу повністю ліквідовано. Наразі фахівці встановлюють причини її виникнення та визначають розмір завданих матеріальних збитків.