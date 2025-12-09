У четвер частина Тернополя залишиться без води

У четвер, 11 грудня, у Тернополі тимчасово призупинять водопостачання на 11-ти вулицях міста, обмеження діятимуть з 9:00 до 14:00 години у зв’язку з заміною запірної арматури на вулиці Замонастирській.

Про це повідомили у КП «Тернопільводоканал».

Тимчасово припинять водопостачання до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами: вул. Антіна Манастирського від №1 по №20, вул. Замонастирська, вул. Мостова, вул. Мостова-бічна, вул. Дівоча, вул. Деповська, вул. Миколи Пирогова, вул. Івана Підкови, вул. Польова, пров. Дівочий, вул. Степана Шагайди.

«Понижений тиск води можливий на вулицях Шпитальній, Стрімкій та Ярослава Стецька. Просимо вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води», – зазначили у КП.