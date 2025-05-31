У червні прогнозують п’ять магнітних бур 

У перший місяць літа на Землі очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної інтенсивності. У цей період існує небезпека для здоров’я метеозалежних людей.

За словами лікарів, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища. У дні магнітних бур метеозалежні, літні та хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання.

Знаючи точні дати магнітних бур можна заздалегідь підготуватися і вберегти свій організм від їх негативного впливу. Аби зменшити вплив на організм, варто відмовитись від алкоголю та надмірного споживання кави. Також радять спати не менше 7-8 годин на добу. За можливості варто прогулятись на свіжому повітрі та сформувати навколо себе спокійну атмосферу.

2–4 червня – незначні магнітні коливання, які відчуватимуть метеозалежні, можливі головні болі.

9–12 червня – магнітна буря середньої інтенсивності, негативний вплив якої відчують люди із хронічними захворюваннями. Слід уникати стресових ситуацій, обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

14 червня – слабка магнітна буря. Цього дня можуть виникнути легкі симптоми слабкості.

18–22 червня – сильна магнітна буря. Магнітне збурення буде особливо потужним, тому погане самопочуття може бути й в абсолютно здорових людей. Тим, хто страждає на хвороби серця, рядять звести до мінімуму фізичну та інтелектуальну працю. Метеочутливі люди можуть відчувати підвищення тиску, втому.

27–30 червня – незначні магнітні коливання. Може боліти голова, виникнути безсоння.

Магнітні бурі мають сильний вплив на самопочуття, тому в ці дні потрібно дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед, потрібно носити із собою засіб проти головного болю. Слід пити багато води та дотримуватися здорового харчування.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил: пийте більше води або зеленого чаю; їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, і більше сезонних овочів та зелені; збільште фізичну активність та більше гуляйте на свіжому повітрі; намагайтесь менше нервувати.