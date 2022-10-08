6 жовтня, з центру «Допомога армії від Тернополя» у чергову поїздку до наших захисників на передову вирушили волонтерські автомобілі. Цього разу доставлятимуть посилки та передачі у напрямку Київської, Сумської та Харківської областей, де воюють тернополяни.

«Дякую жителям нашого міста, які приготували понад 50 посилок для захисників на передовій. Ще близько 70 пакунків тернополяни передали через волонтерів. Крім того, отримуємо запит від військових на необхідні речі і додатково довантажуємо ними екіпаж. Це – буржуйки, генератори, каремати, спальники, зимове взуття, флісові речі, продукти тривалого зберігання, спеціальні аптечки для парамедиків, а також аптечки для військовослужбовців і ряд інших речей для облаштування бліндажів», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Міський голова додає, разом з вантажами для тернопільських військових у «гарячі» точки поїхала й мобільна стоматологія, завдяки якій захисники зможуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу.

Нагадаємо, на базі управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8-А) з червня активно працює центр «Допомога армії від Тернополя», який здійснює безкоштовну доставку посилок в місця дислокації військовослужбовців.