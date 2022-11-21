У боях за визволення Херсонщини загинув військовий з Тернопільщини

Вже кілька днів як Підволочиську громаду облетіла сумна звістка про смерть ще одного воїна, не хотілося вірити. Але нажаль… В боях за визволення Херсонщини загинув 38-річний житель селища Підволочиськ Руслан Водолазський.

“Наш Герой був добровольцем, кілька разів приходив у військомат з проханням відправити його на війну, але більше трьох разів йому відмовляли. Руслан був наполегливий і вже в квітні відправився воювати” – зазначають в громаді.

Сестра військового, Вікторія, повідомила, що вже близько місяця від Руслана не було звістки. Надія, що він живий жевріла. Проте, 16 листопада при державному обміні тілами тіло нашого Героя було передано українській стороні і упізнано рідними.

Руслан був простим і щирим, любив життя і не збирався вмирати, він пішов на війну з усмішкою і свідомо розумів, що своєю службою в ЗСУ він буде докладати максимум зусиль, звільняти від окупації міста і села, щоб люди, які там жили були щасливі в своїх домівках на рідній землі.

Щиро співчуваємо сім’ї. Герої не вмирають!

Інформацію про зустріч тіла та похорон повідомлять додатково на сторінці громади.