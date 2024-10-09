У боях за Україну загинув військовий з Тернополя

Тернопіль втратив ще одного захисника.

Військовослужбовець Тарас Васильєв загинув 6 жовтня на Харківщині, до останнього боронячи нашу землю. Йому було лише 43 роки.

“Тарас мужньо протистояв ворогу, показуючи приклад незламності духу українських воїнів. Його відвага та самопожертва наближають нашу перемогу. Висловлюю найглибші співчуття родині, друзям та побратимам Тараса. Знаю, що жодні слова не загоять цю рану. Але нехай вас підтримає вдячність усього Тернополя”, — повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Вічна слава і пам’ять Герою!

Джерело: Telegram-канал Сергія Надала