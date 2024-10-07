08.10.2024 00:25

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У боях на Донеччині загинув захисник з Тернопільщини

07.10.2024

Ірина Нова

428

Війна з рф, Тернопільщина, Новини

Поширити:

У бою з окупантами Донеччині загинув молодий воїн Тернопільщини Богдан Гнатюк.

Трагічну звістку повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Богдан Гнатюк проживав у селі Зеблази Чугалівського старостинського округу. У війську був механіком-водієм. Захиснику було лише 24 роки.

“Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Богдана!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Вічна шана і слава Герою!

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Богдан Гнатюк, Тернопільщина

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах