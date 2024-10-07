У боях на Донеччині загинув захисник з Тернопільщини

У бою з окупантами Донеччині загинув молодий воїн Тернопільщини Богдан Гнатюк.

Трагічну звістку повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Богдан Гнатюк проживав у селі Зеблази Чугалівського старостинського округу. У війську був механіком-водієм. Захиснику було лише 24 роки.

“Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Богдана!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Вічна шана і слава Герою!