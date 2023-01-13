У ботанічному саду на Тернопільщині зацвіла калина

У Кременецькому ботанічному саду зацвіла калина Фаррера.

Про це повідомили на сторінці ботанічного саду в Фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що калина зацвіла через аномально теплу погоду, яка спостерігається цієї зими.

“Калина Фаррера (калина духмяна, Viburnum farreri) – оригінальний вид калини, що під час цвітіння виділяє чудовий солодкий аромат. В роки, коли довго тримається осіннє тепло і немає низьких температур, зацвітає в листопаді-грудні”.