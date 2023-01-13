У ботанічному саду на Тернопільщині зацвіла калина

У Кременецькому ботанічному саду зацвіла калина Фаррера.
Про це повідомили на сторінці ботанічного саду в Фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що калина зацвіла через аномально теплу погоду, яка спостерігається цієї зими.
“Калина Фаррера (калина духмяна, Viburnum farreri) – оригінальний вид калини, що під час цвітіння виділяє чудовий солодкий аромат. В роки, коли довго тримається осіннє тепло і немає низьких температур, зацвітає в листопаді-грудні”.
Також на сторінці ботанічного саду повідомили, що в них зацвіло й вовче лико (Daphne mezereum L.)
“Вовче лико переважно полюбляє зацвітати в лютому, а тут на самісінькі різдвяні свята. Місцеві назви – вовчатник, дубочок, перець дикий. Лікарська, отруйна, олійна, медоносна і фарбувальна рослина. Всі частини вовчих ягід звичайних дуже отруйні. Поширені в підліску мішаних і листяних лісів, є рідкісними рослинами, що потребують охорони”, – йдеться у дописі.