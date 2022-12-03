У Білобожницькій громаді на Тернопільщині відкрили Дія Центр та дев’ять віддалених робочих місць для надання адмінпослуг.

Більше десяти тисяч мешканців отримали доступ до адміністративних послуг у сучасному Дія Центрі та у 9 старостатах громади, в яких створені віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, пише Тернополяни.

Дія Центр Білобожницької громади надаватиме майже 200 послуг включно з Є-малятко, реєстрацією місця проживання, реєстрацією нерухомого майна, послуг для ВПО, призначенням субсидій та інших пільг, архітектурно-будівельних послуг та ін. У Центрі надаватимуть послуги п’ять фахівців, також створене місце для самообслуговування відвідувачів.

Меблі та комп’ютерна техніка для основного офісу ЦНАП придбані за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП, реконструкція приміщення зроблена коштами місцевого бюджету. Приміщення Центру обладнане для потреб людей з інвалідністю та відвідувачів з дітьми.

Інституційну та методологічну підтримку у створенні Центру громаді надали експерти шведсько-українського Проєкту PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні».

Марина Бобраніцька, заступниця начальника управління – начальниця відділу з питань моніторингу якості послуг та розвитку цифрових інструментів Міністерства цифрової трансформації України: «Ще один крок до надання якісних послуг у громадах України зроблено! Неймовірно тішусь від результату роботи колег з Мінцифри, проєкту PROSTO та Білобожницької громади, і вітаю мешканців відкриттям Дія Центру. Далі більше!»

Довідково:

ЦНАП розташований в с.Білобожниця за адресою: вул.Л.Українки, 9. Загальна площа приміщення ЦНАП становить 98,3 м.кв., він містить 5 робочих місць для адміністраторів Центру, 1 робоче місце для відвідувачів, простір для дітей, місце для самообслуговування та зону для очікування. 9 віддалених робочих місць розташовані у старостатах с.Ридодуби, с.Ромашівка, с.Косів, с.Звиняч, с.Буданів, с.Джурин, с.Палашівка, с.Полівці, с.Базар.

Проєкт PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» фінансується Урядом Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку Sida та реалізується SALAR International AB – дочірньою компанією Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR). Команда проєкту працює у двох офісах у Стокгольмі та Києві.