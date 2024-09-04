У Бережанському замку Державного історико – архітектурного заповідника провели фестиваль “Разом до перемоги”, присвячений 33 – ій річниці Незалежности України. Від найменшого до найстаршого бережанці прийшли, щоб подякувати захисникам на фронті і допомогти їм.

Українська майстриня і громадська діячка Оксана Муравльова з Краматорська представила “Квіткову мапу України”, яку вона створила разом з переселенцями та мешканцями Бережанської громади, щоб усім показати яка гарна і мальовнича наша Україна, незважаючи на ракетні обстріли, зруйновані українські міста і села.

До Бережан завітала членкиня Національної спілки майстрів народно – прикладного мистецтва України Олена Сухоцька з Києва, яка є організаторкою і надхненницею мистецької виставки “Перехрестя поколінь”. Цей проєкт вона присвятила своєму сину – воїну Максиму та його побратимам з Національної гвардії України.

На виставці оживає історія української культурної спадщини з кінця 19 – го століття до сьогодення, яка у 155 – ти цінних експонатах – шедеврах представляє керамічні розмальовані півники та коники, глиняні пташки, петриківський та київський народні розписи, ляльки – мотанки в національних строях, старовинні полтавські вишиті рушники, прикраси – силянки і гердани, писанки та інші твори українських майстринь. Раніше ця велика виставка уже побувала в США та Франції, а тепер мандрує Україною, щоб показати людям національні традиції.

На свято приїхала мисткиня і захисниця України Марина Афанас’єва, яка представила свої оригінальні композиції писанок “Роду нашого святиня – українська берегиня”. Неповторні українські шедеври створили народні майстрині з України – Олена Сухоцька, Наталія Бойко, Ангеліна Петрова, Тетяна Добровольська, Олена Наталенко та багато інших талановитих українок.

Цікавим є українсько – американський проєкт “Батьківська хата” зі світлинами українців у старовинних народних строях різних етнографічних регіонів України, а також з архітектурними формами та побутом того часу. Також бережанці милувались узорами рушників та вишитими іконами від місцевих майстринь Галини Борщ, Ольги Козак, весільними вінками і витинанками Віти Білоус, вишитими сукнями Наталії Сівки, патріотичними картинами Заслуженого художника України Олега Шупляка. Юні художники пленеру – конкурсу присвятили свої роботи Бережанському замку, якому уже за історією 470 років і передали кошти для військових.

Учасників свята привітав міський голова Бережан Ростислав Бортник, який подякував мужнім воїнам за героїчні подвиги, а народним майстриням з усієї України – за відродження і збереження багатої культурної спадщини. Також бережанців вітала Заслужена артистка України Лідія Вернигор.

Любов’ю до рідної Батьківщини була наповнена музична програма “Молюсь за тебе, Україно!”, де виступали бандуристки Романна Білоус і Любов Гарасимів, популярні співачки Анастасія Юськів та Ліля Слободна, квартет “Гомін”, Зразкова вокальна студія “Крок” та інші колективи. Учасники Зразкового молодіжного театру “Взори” разом з керівником Оленою Різник навчали українських танців “Гречаники”, “Орисю”. Також вони разом з волонтерами благодійного фонду “Карітас”, художницею Вітою Перфецькою творили патріотичні сувеніри для бійців.

Для воїнів передала 1.200 грн юна бережанка Аня Музичка, яка разом із сестрою виростила та продавала квітучі вазони з фіалками. На ярмарку можна було придбати запашний мед та пахучий квітковий чай, а Олекса Муравльов з Донецького краю пригощав усіх козацьким кулішем.

Працівники заповідника об’єднали на культурно – мистецькому святі бережанців та людей з різних куточків України, переселенців, які постраждали від війни, шанувальників народного мистецтва, щоб засвідчити непоборний дух і споконвічні традиції сильної української нації.