У Бережанах відкрили фотовиставку світлин сімей військовослужбовців

На Тернопільщині відкрили фотовиставку сімей військових, під назвою “Бережи себе — збережи родину”. У Бережанах презентували 48 фотографій, на яких зображено 27 родин військовослужбовців.

Про це Суспільному розповіла координаторка проєкту Ірина Бандура.

Виставку відкрили у просторі громадської організації “Рідне місто”. Серед фото ­— портрет сім’ї Наталії Черняк. Жінка каже, її чоловік на фронті з 2014 року.

Наталія з чоловіком і дітьми. Фото: Суспільне Тернопіль

“Половина з цих фотографій моїх знайомих. Також тут є фотографії сім’ї мого рідного брата, який теж воює з 2014 року і дотепер. Завдяки проєкту я познайомилась з людьми, які стали моїми друзями, бо спільні цінності завжди об’єднують”.

Дружина військового Наталія Черняк на виставці. Фото: Суспільне Тернопіль

Одна з фотографинь проєкту — Юлія Литвинова. Через повномасштабне вторгнення жінка переїхала до Бережан із Харкова.

“Незважаючи на складну ситуацію, всі посміхалися. Деякі були дуже скромні, а під час фотосесії вже розкривалися”.

Фотограф Юлія Литвинова. Фото: Суспільне Тернопіль

Фотовиставку відкрили під час однойменного проєкту “Бережи себе — збережи родину”, який реалізовують за підтримки благодійної організації “Українська освітня платформа”. Для учасників цього проєкту проводили зустрічі з психоемоційного розвантаження, арттерапії, тренінги із саморегуляції та самодопомоги, розповідає волонтерка громадської організації “Рідне місто” Алла Соколовська. Вона каже, на виставці представили й літературу для психологічної підтримки.

“Художниця з Бережан Ірина Миколів створила метафоричні карти для родин військових. В них вона показала ситуації по описі кожної з родин для того, щоб на майбутнє психологи могли краще розуміти, що відчувають військові”.

Волонтерка громадської організації “Рідне місто” Алла Соколовська. Фото: Суспільне Тернопіль

Координаторка проєкту Ірина Бандура говорить, що мета проєкту — підтримати сім’ї військовослужбовців і згуртувати їх між собою.

“Була певна кількість спеціальних фотосесій, коли жінка нам казала день і годину та ми підлаштовувались, бо їм було важливо зберегти момент сім’ї, що вони разом. Саме фотомистецтво — для того, щоб зберегти миті життя в пам’яті. Для нас цей проєкт про те, що зараз підтримка, віра та любов все одно є серед нас, сімей, що потрібно бути всім разом, щоб ми пережили цей час”.

Координаторка проєкту Ірина Бандура. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Ірини Бандури, виставка світлин сімей військовослужбовців діятиме до 20 березня.