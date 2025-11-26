У 27 навчальних закладах Тернопільщини прокурори розповіли про шкоду наркотика «Кратом»

Ювенальні прокурори та керівництво обласної прокуратури провели інтерактивні заходи про шкоду наркотика нового покоління «Кратом» у 27 навчальних закладах області. Участь у них взяли понад 2000 учнів.

Прокурори побували на просвітницьких уроках та батьківських зборах у школах, ліцеях, закладах професійної освіти. Також взяли участь в освітніх заходах в університеті, виправній колонії. Усюди звучала тема: «Небезпека вживання «Кратома» та інших наркотиків нового покоління».

Саме у Тернополі правоохоронці вперше виявили збут забороненої речовини, яку продавали у закладах громадського харчування, в школах серед дітей, в спортзалах серед молоді. Учасники організованої групи наркоторговців збули на території нашої держави близько 10 тонн наркотичного засобу, орієнтовною вартістю на «чорному ринку» понад 60 мільйонів гривень. Повідомлено про підозри 29 особам, серед яких 5 неповнолітніх. Дорослим обрано варту, неповнолітнім- домашній арешт.

Оскільки як серед покупців, так і серед розповсюджувачів виявлені юні мешканці Тернопільщини, то саме молодь була цільовою аудиторією для профілактичних міроприємств.