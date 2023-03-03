У 2023 році у Тернопільській області трапилось 86 ДТП з потерпілими

Найчастіше ДТП з потерпілими стаються в понеділок, вівторок та середу — 48 % від загальної кількості аварій з потерпілими.
Найчастіше ДТП з потерпілими стаються в 17-й, 18-й та 20-й годинах.
Основними причинами ДТП є:
❌порушення правил маневрування — 34 % від загальної кількості автопригоди;
❌перевищення безпечної швидкості руху — 25% від загальної кількості автопригоди;
❌недотримання безпечної дистанції — 11% від загальної кількості автопригоди;
❌керування транспортними засобами в стані сп’яніння — 6% від загальної кількості автопригоди;
❌порушення правил проїзду пішохідних переходів — 5 % від загальної кількості автопригоди.
Шановні водії, не нехтуйте власною безпекою та безпекою рідних вам людей. Від ваших дій залежить доля інших учасників дорожнього руху.