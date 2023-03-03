03.03.2023 19:56

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У 2023 році у Тернопільській області трапилось 86 ДТП з потерпілими

03.03.2023

Ірина Нова

166

Тернопільщина, Новини, Аналітика

Поширити:

З початку 2023 року на території Тернопільської області трапилося 86 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких травмувалося 112 людей та 14 загинуло. Про це повідомили у патрульній поліції області.

В які дні найчастіше стаються аварії?

Найчастіше ДТП з потерпілими стаються в понеділок, вівторок та середу — 48 % від загальної кількості аварій з потерпілими.

В якій годині стаються аварії?

Найчастіше ДТП з потерпілими стаються в 17-й, 18-й та 20-й годинах.

Основними причинами ДТП є:

❌порушення правил маневрування — 34 % від загальної кількості автопригоди;

❌перевищення безпечної швидкості руху — 25% від загальної кількості автопригоди;

❌недотримання безпечної дистанції — 11% від загальної кількості автопригоди;

❌керування транспортними засобами в стані сп’яніння — 6% від загальної кількості автопригоди;

❌порушення правил проїзду пішохідних переходів — 5 % від загальної кількості автопригоди.

Шановні водії, не нехтуйте власною безпекою та безпекою рідних вам людей. Від ваших дій залежить доля інших учасників дорожнього руху.

Теги: Тернопільська область, ДТП, патрульна поліція

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах