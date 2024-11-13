“Тисяча Зеленського”: чому Уряд вирішив підтримати українців грошима, і хто може претендувати на виплати?

Нещодавно президент України оголосив про нову одноразову фінансову допомогу для громадян. Її розмір становитиме 1000 гривень, а виплачуватимуть кошти, як дорослим, так і дітям. Оформити грошові виплати можна буде вже до кінця цього року. Хто зможе отримати допомогу та на що її можна буде витратити — зʼясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Що обіцяють українцям

Про одноразову фінансову допомогу українцям Президент Зеленський заявив в одному зі своїх традиційних звернень. За словами глави держави, отримати виплати можуть майже всі громадяни: від неповнолітніх, до пенсіонерів. “Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину — на родину це вийде по кілька тисяч гривень”, — заявив Зеленський.

Фінансову допомогу вирішили надати, щоби підтримати українців у період зими. Адже очікується, що холодний сезон може бути складним через ризик відключень електроенергії на тлі російських обстрілів. А визначити деталі програми президент доручив Кабінету Міністрів.

Звідки візьмуть гроші

У Міністерстві економіки запевняють, що додаткових видатків з державного бюджету не знадобиться. Кошти зберуть за рахунок невикористаних бюджетних програм та із залишків фінансування програми “Національний кешбек”.

Перший заступник міністра економіки Олег Соболев наголошує, що на програму спрямують гроші, які не можна витрачати на війну. “Ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки”, — зазначив чиновник.

Хто отримає виплати

В Уряді кажуть, що виплати будуть доступними для більшості українців. Не матимуть змоги отримати гроші ті, хто зараз живуть за кордоном, як біженці. Перерахування обіцяють проводити після верифікації місця проживання.

Програму фінансової допомогу планують привʼязати до “Національного кешбеку”. Саме відкриті для кешбеку картки стануть єдиним способом отримати кошти. Подати заявку можна буде через “Дію”. А от сплачувати податки не потрібно — виплата вважається державною допомогою.

Гроші на книжки і дрони

Витратити цю тисячу гривень можна буде на оплату комунальних послуг, квитки на концерти чи на театральні спектаклі, ліки українського виробництва, книги. Також кошти можна буде задонатити армії. У Міністерстві економіки наголошують, що цей спосіб підтримати військо буде цілком легальним — адже кожен громадянин сам вирішує, куди витратити донорські кошти, спрямовані на підтримку українців.

За що критикують ідею

З ідеєю фінансових виплат для українців держава виступила невдовзі після підняття податків. “Для багатьох це виглядатиме як непослідовність Уряду. Спочатку бюджету не вистачає коштів, потрібно підвищувати податки. Далі ухвалюється неоптимальне підвищення податків — тільки для тих, хто працює “в білу”. Навіть якщо цей закон ще не підписаний, виглядає так: забираємо в тих, хто чесно працює і платить податки, щоб потім роздати всім”, — каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Критикують ідею і за технічне втілення. Адже для того, щоби отримати виплати, потрібно мати смартфон, на якому встановлено “Дію” і підключено картку “Національного кешбеку”. Що, на думку експертів, може становити труднощі для літніх українців.

“Ця картка є карткою з обмеженим використанням, що створює певні труднощі для пересічного українця. Подібні виплати мають мати абсолютно адресне спрямування. У нас є багаті, бідні та люди, які дуже сильно потерпають. У цивілізованому світі державна допомога є максимально адресною, тобто існують чітко визначені категорії людей і соціальні групи, які дійсно потребують цих коштів”, — зазначив у коментарі “Радіо Свобода” економіст Олег Пендзин.

А інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав рішення Зеленського намаганням задобрити суспільство після скандалів з корупцією в прокуратурі і МСЕК. І заявив, наче ініціатива може призвести до збільшення інфляції.

Що кажуть на підтримку програми

Програма навряд чи матиме небезпечний вплив на ціни в Україні, заявив глава Національного банку Андрій Пишний. Оцінити остаточні ефекти він обіцяє, коли Уряд представить всі параметри ініціативи.

Розглядають урядовці і можливість залучити “Укрпошту”, аби допомогти пенсіонерам з оформленням карток для виплат. Як зазначають джерела цю функцію можуть покласти на листонош.

Коли запрацює програма

Деталі програми Уряд обіцяє оприлюднити не пізніше середини цього місяця, аби українці мали достатньо часу на оформлення виплат. Подавати заявки можна буде з 1 грудня і до кінця зими. А витратити кошти — впродовж 2025 року.