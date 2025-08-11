Тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів у Тернополі

11 серпня у Тернополі розпочалися роботи з укладання асфальтобетонного покриття на вулиці Торговиці. У зв’язку з проведенням ремонту з 08:30 змінено схеми руху деяких тролейбусних маршрутів.

Про це повідомили у міській раді.

Зокрема, тролейбуси №4, №8, №7 та №9 тимчасово не заїжджатимуть на міський ринок.

Маршрути руху змінено наступним чином:

тролейбуси №4, №7 та №9 курсуватимуть вул. Острозького – вул. Пирогова, далі – за звичним маршрутом;

тролейбус №8 рухатиметься в об’їзд через вул. Острозького та вул. Микулинецьку.