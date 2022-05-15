«Тема виставки-конкурсу продиктована глибокою вірою у світле майбутнє нашої держави, яка вистоїть, відбудується і посяде достойне місце серед провідних держав Європи, та бажанням побачити саме дитячий погляд у майбутнє, адже їм — юним — жити і творити в епоху нової України», — наголошує методистка навчально-методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Галина Романська.