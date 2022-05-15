138 творчих робіт учнів виконані у різноманітних видах і техніках образотворчого мистецтва: живопис, графіка, рисунок, скульптура та декоративно-прикладне мистецтво.
«Тема виставки-конкурсу продиктована глибокою вірою у світле майбутнє нашої держави, яка вистоїть, відбудується і посяде достойне місце серед провідних держав Європи, та бажанням побачити саме дитячий погляд у майбутнє, адже їм — юним — жити і творити в епоху нової України», — наголошує методистка навчально-методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Галина Романська.
У виставці-конкурсі взяли участь учні з 14-ти мистецьких шкіл області:
Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука,
Бучацької художньої школи ім. О. Ментуса,
художньої школи народних ремесел Підгаєцької міської ради,
Бережанської, Заліщицької, Підволочиської художніх шкіл,
Бережанської, Борщівської, Козівської, Шумської шкіл мистецтв,
Тернопільського ліцею №21 — спеціалізованої мистецької школи ім. І. Герети,
мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С. Крушельницької,
Коропецької музичної школи,
Заводської школи естетичного виховання – центру народної творчості.
Журі визначить по дві кращі роботи у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво».