Понад 250 дітей з Тернопільщини взяли участь у конкурсі «Творчість юних-2026» серед учнів мистецьких шкіл області.

Свої таланти демонстрували учні-піаністи, скрипалі, альтисти, віолончелісти, акордеоністи, баяністи, бандуристи, домристи, гітаристи, сопілкарі, солісти-вокалісти, виконавці на ударних, мідних і дерев’яних духових інструментах та конкурсанти музичного мистецтва естради.

Журі, до складу якого увійшли методисти навчально-методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості та викладачі Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, визначили кращих – переможців обласного конкурсу «Творчість юних» серед учнів мистецьких шкіл.

Також в рамках обласного конкурсу «Творчість юних», на базі Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука, проведено обласні олімпіади з рисунку та живопису серед учнів мистецьких шкіл, у яких функціонують відділи образотворчого мистецтва. В олімпіадах взяли участь 80 дітей.