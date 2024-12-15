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Творчі колективи ЗУНУ взяли участь у благодійному концерті на підтримку ЗСУ

15.12.2024

Галина Кіт

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Новини, Теми, Тернопільщина, Культура

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Учасники творчих колективів ЗУНУ взяли участь у благодійному концерті на підтримку ЗСУ, що відбувся в ТРЦ «Подоляни».

Університет на заході представили солісти театру пісні «Для тебе» Соломійка Стельмах, Елеонора Атаманчук, Антоніна Зелена, Ірина Гонташ, солісти студії «TNG dc» Єва Годлевська, Іринка Борисяк, Вікторія Лобур, Софія Строєвус, Вікторія Пелешок.

Частинкою свого серця та таланту вони з готовністю долучилися до допомоги українським захисникам.

Тематичні пісенні та танцювальні композиції по-особливому зворушили глядачів, адже у них йшлося про нашу головну мрію напередодні різдвяно-новорічних свят — мирне українське небо.

 

 

 

Джерело: ЗУНУ

 

Теги: ЗУНУ, благодійний концерт

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