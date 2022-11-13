Тут був широкоформатний кінотеатр та пам’ятник радянським льотчикам: як змінився «Східний» масив

Масив активно забудовували панельними багатоповерхівками у 1970-1980-х роках. Назва пов’язана з його розташуванням у східній частині міста.

Журналісти “20 хвилин” відтворили ретро–фото мікрорайону. Дивіться, як змінилося місто!

Бульвар Данила Галицького, до того як Україна здобула незалежність, називався бульваром 50–річчя СРСР. Там був кінотеатр «Комсомолець». Тепер тут працює Палац спорту.

Тернополяни пригадують, що тут було два кінозали – червоний та голубий.

В червоному демонстрували нові фільми, так би мовити «прем’єри», – пригадує Ігор Яворівський. – Зал був розрахований на 595 глядачів. А голубий був в три рази меншим, мав 182 місця для глядачів. Демонструвалися повторно фільми попередніх років, дитячі кіносеанси. Також в цьому залі збирався клуб за інтересами «Десята муза». Обговорювались різні важливі теми того часу, після чого був показ фільму на цю тематику.

Світлана Липка пригадує, що цей кінотеатр був один з трьох у місті з широкоформатним екраном. Два інші – це кінотеатр «Україна», який був у приміщенні, де зараз ТЦ «Гранд» та кінотеатр ім. Довженка. Також у місті були ще кінотеатри. До прикладу, кінотеатр «Мир» у мікрорайоні «Новий Світ».

Це перехрестя сучасної вулиці Слівенської та проспекта Степана Бандери. Ось як виглядала будівля у 70–х роках і нині.

Так виглядало будівництво школи №14. Приміщення будувалося швидкими темпами протягом 7 місяців і залишилося зі значними недоробками, тому педагоги разом з батьками учнів, яких тоді було близько 800, недоробки будівельників мусили виправляти самі. Внутрішні роботи виконували цілий рік, оздобили стіни, покрили паркетом підлогу.

Це фото з масиву «Східний» 1972 року зроблено на проспекті Степана Бандери, тодішня вул. Леніна.

Пам’ятник радянським льотчикам демонтували лише після початку повномасштабної російсько–української війни. Корпус літака продали за 360 тис. гривень, а на виручені кошти закупили дрони для військових.