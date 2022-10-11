Площа Героїв Євромайдану знаходиться фактично у самому центрі міста. Тут проходять різні заходи, є сквер, де відпочивають місцеві. Але раніше це місце виглядало зовсім інакше.

Журналісти “20 хвилин” відтворили ретро–фото з площі. Дивіться, як вона змінювалась та що пригадують про це місце тернополяни!

За часів Польщі на цьому місці була площа торгівлі збіжям. За радянщини її назвали площею Ленінського комсомолу.

Як тільки Україна здобула Незалежність, це місце переназвали у Майдан мистецтв, а після події Євромайдану, вирішили переназвати її на Площу Героїв Євромайдану.

На території сучасної площі Героїв Євромайдану у 60–х роках минулого століття працював автовокзал. Тернополянин Віктор Мадрі пригадує, що звідси відправлялись автобуси у всі напрямки області. Також були і автобуси на Київ. Ось як раніше виглядала зупинка автобусів. Тепер на цьому місці площа, пам’ятник Небесній сотні, а замість одноповерхового будинку – сучасний офісний центр.

На площі раніше проводили різноманітні заходи. Це фото 70–х років та наші часи. Тернополяна Зоя Бойко пише, що на фото, імовірно, захід, присвячений пам’яті Танцорова.

– Впізнаю завідувачку обласної бібліотеки для дітей Лідію Іванівну Денисенко (друга справа). Ще на фото є ветеран війни Матвєєв та вчителька історії з 10 школи, – пише Зоя Бойко.

На місці, де зараз знаходиться довгобуд обласної бібліотеки, раніше був колгоспний ринок. Поруч були різні кіоски. На фото тернополянина Володимира Івашківа його мама. Ці кіоски стояли при вході на автобусну станцію, неподалік краєзнавчого музею.

– На фото моя мама, вона торгували в цьому кіоску, – пригадує Володимир Івашків. – Я часто школярем приходив до неї. Любив підторговувати поки вона відлучалась. Праворуч, ближче до входу, були кіоски з одягом, а ось ліворуч було місце де продавали дуже дешеве вино на розлив.

Багато тернополян згадують, як ходили на ринок та що там продавали.

– Я часто ходила туди зі своєю бабусею, – згадує Інеса Терлецька. – Пам’ятаю тітоньку на маленькій машині з відкидним брезентовим верхом. Вона торгувала всяким заморським крамом, таранькою.

Тернополянка Наталія Щавурська додає, що там продавали декоративні лампочки, наповнені водою, всередині яких плавали фігурки лебедів з воску.

Дехто і сам торгував на ринку.

– Мій перший «бізнес» був на тому базарчику, – згадує Олег Мартинюк. – В неділю там працював «пташиний ринок». Ми з колегою продавали валіснерію (рослину для акваріумів). В лівому дальньому від центрального входу кутку. Якраз поблизу «бізнесувала» і та пані на мотоколясці з відкидним верхом.

Поруч працював кінотеатр «Україна». Тут показували різні фільми, зокрема і зарубіжні. Однак перед тим крутили радянську пропаганду – згадують місцеві. Ось так виглядав бульвар Шеченка, який веде до сучасної площі. Біля церкви Різдва Христового росли дерева та був стенд з розкладом показу фільмів у кінотеатрі.

А так виглядав довгобуд обласної бібліотеки. Зараз це приміщення передали у власність міста. Тож є надія, що після перемоги України там буде працювати міська рада, центр надання адміністративних послуг та інші адміністративні управління.

Це вже сучасніші фото. Раніше біля довгобуду бібліотеки були кіоски з квітами та пресою. Тепер квітковий ринок з іншого боку.

А так виглядала площа у березні 2016 році. Тоді почали облаштовувати пам’ятник Небесній сотні та встановили постамент. Тепер на площі проводять різні заходи. Кільце стало виглядати значно краще – тепер там ростуть квіти. На фоні помітна новобудова, а офісного центру ще не було.

А це фото зроблено через рік – у березні 2017. Вже встановили пам’ятник та майже добудували елітну багатоповерхівку. Поруч почали будувати офісний центр.