Мікрорайон «Новий Світ» приєднали до Тернополя 1937 року. Його активно розбудовували у 1950–х роках. З того часу мікрорайон значно змінився. Журналісти відтворили ретро–фото міста. Дивіться та порівнюйте!

З 11 квітня 1937 р. Новий Світ став складовою частиною Тернополя (за розпорядженням міністра внутрішніх справ) шляхом вилучення із ґміни Великого Глибочка, до складу якої входило поселення, і включення до громади міста Тернополя. Так народився новий квартал, який межував із Заруддям та Білою.

«Новий Світ» фактично не постраждав під час Другої світової війни, на відміну від значної частини міста. У 50–х роках, там почали забудову.

Це одне з найстаріших фото з «Нового світу» 1918 року.

Це ще одне фото біля будинку. За радянських часів там працював місцевий комсомол, куди подавали документи на вступ – пригадують тернополяни.

У 1953 році у мікрорайоні почала працювати школа № 2 на вулиці Новий Світ. Так вона виглядала у 1969 році та в наш час.

Навпроти школи раніше був кінотеатр «Мир». На жаль, знайти його фото не вдалося. Є лише замальовка з випуску газети 1962 року. Багато місцевих згадують, як у дитинстві вони ходили на кіносеанси.

– Скільки індійських фільмів ми з мамою там передивились … бувало таке що люди стояли в проходах на сеансі, – пригадує тернополянка Ольга.

– Кінотеатр мого дитинства. Ми жили біля нього, позаду вул. Транспортна, у першій «хрущовці» цієї вулиці. Тому ми постійно гуляли на цій території. Виходи з кінотеатру слугували воротами гри в хокей та футбол, грали в «пекаря», вибивного. Справа росли плакучі верби, де ми робили халабуди, схованки, знали кожний куток кінотеатру і всіх працівників, були у всіх приміщеннях, – згадує тернополянка Зоя Бойко.

Тепер замість кінотеатру тут церква.

А так змінилася вулиця Новий Світ. Це фото кінця 60–х років минулого століття.

А це вулиця Броварна. Фото зроблено неподалік пивзаводу №1. Перша броварня почала працювати ще 1851 року. Вона звалась «Провалихою». За радянських часів її націоналізували, замінили дерев’яні чани і куфи на металічні та збільшили об’єми виробництва. Завод переназвали на Тернопільський пивзавод №1. Тепер тут пивзавод «Опілля». Багато будинків на цій вулиці не змінилися. Виросли сучасні багатоповерхівки.