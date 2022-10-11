Під час повідомлення про ймовірні загрози найбільше переживають діти.
Для того, щоб допомогти їм перечекати тривогу в укритті, патрульні поліцейські рекомендують зібрати для малечі тривожні валізи.
До рюкзака дитини рекомендовано покласти наступні речі:
- пляшка чистої води;
- поживні батончики, снеки;
- нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- улюблена іграшка або річ.
Важливо не перевантажувати наплічник дитини зайвими речами.
Зберігайте спокій, черпайте інформацію лише від офіційних джерел, не виходьте з укриття до того, як почуєте повідомлення про відбій повітряної тривоги, – кажуть поліцейські.