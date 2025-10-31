Триває ремонт автошляху Тернопіль-Ланівці

У Кременецькому районі тривають роботи з відновлення дорожнього покриття.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Ремонт проводять у межах експлуатаційного утримання на автошляху С201005 Ланівці – Р-32, що сполучається з дорогою регіонального значення Р-32 «Кременець – Біла Церква – Ржищів».

«У межах експлуатаційного утримання проводиться ремонт щебеневого покриття на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С201005 Ланівці – Р-32», – зазначили у повідомленні.

Роботи передбачають підсипання щебенево-піщаної суміші, вирівнювання та ущільнення покриття, а також відновлення узбіч.

Фінансування здійснюється з місцевого бюджету на умовах співфінансування.