Триває ремонт автошляху Тернопіль-Ланівці

У Кременецькому районі тривають роботи з відновлення дорожнього покриття.
Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.
Ремонт проводять у межах експлуатаційного утримання на автошляху С201005 Ланівці – Р-32, що сполучається з дорогою регіонального значення Р-32 «Кременець – Біла Церква – Ржищів».
«У межах експлуатаційного утримання проводиться ремонт щебеневого покриття на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С201005 Ланівці – Р-32», – зазначили у повідомленні.
Роботи передбачають підсипання щебенево-піщаної суміші, вирівнювання та ущільнення покриття, а також відновлення узбіч.
Фінансування здійснюється з місцевого бюджету на умовах співфінансування.