Триває набір бійців у штурмову бригаду “Лють”

Мотивованих та вольових воїнiв, готових захищати Україну i нищити ворога на всiх фронтах, запрошує штурмова бригада Нацполiцiї «Лють». Про вимоги до кандидатiв, про основнi завдання та цiлi лютiвцiв розповiли на брифiнгу пiд час зустрiчi з журналiстами представники бригади.

“У лави пiдроздiлу можуть потрапити як працiвники полiцiї, так i громадяни з цивiльного населення. Головне – це бажання та мотивацiя, – каже командир взводу штурмового полку «Цунамi» Євген Ємець. – Нашi бiйцi знешкоджують ДРГ, збройнi формування ворога, проводять штурмовi дiї, займаються аеророзвiдкою та виявляють й знищують позицiї ворога”.

До об’єднаної штурмової бригади “Лють” входить 3 штурмових полки: “Сафарi”, “Цунамi” та “Луганськ-1”. Доєднатися до “Лютi” можуть чоловiки та жiнки вiд 18 до 55 рокiв.

Командир роти батальйону спецiальних операцiй «Еней» Валерiй Трубаєв каже, що кожен, хто вирiшить доєднатися до бригади “Лють”, повинен пройти серйозний вишкiл, адже життя та здоров’я бiйця на фронтi – це найцiннiше.

“Ми не маємо права нехтувати людьми, тому у нас на першому мiсцi – це пiдготовка ефективних боєздатних кадрiв. Ми звертаємо увагу на фiзичну пiдготовку та мотивацiю добровольцiв, адже завдання, якi доводиться виконувати штурмовикам, потребують надзвичайної витримки, вiдваги й сили. Хлопцi та дiвчата тренуються постiйно”.

Для того, щоб долучитися до лав бригади, потрiбно на сайтi Нацполiцiї заповнити анкету або звернутися безпосередньо до вiддiлу кадрiв. Далi зiбрати необхiдний пакет документiв та пройти всi етапи вiдбору.

Бiйцям ОШБ “Лють” Нацiональна полiцiя пропонує зарплату вiд 29 до 130 тисяч гривень. Все залежить вiд мiсця розташування, вiд ротацiй та кiлькостi бойових виходiв.

Валерiй Трубаєв каже, що сьогоднi штурмова бригада “Лють” потребує водiїв бронетехнiки, операторiв дронiв, а також бойових медикiв.

Перетвори свою лють на зброю – доєднуйся до штурмової бригади МВС «Лють»!