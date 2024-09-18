18.09.2024 12:22

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Триває кампанія добровільної сплати до бюджету митних платежів

Тернопільська митниця продовжує вживати заходів, спрямованих на сплату підприємствами області грошових зобов’язань, які виникли за результатами проведення документальних перевірок.

18.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Теми, Офіційно

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Впродовж травня – вересня 2024 року проведено 7 документальних перевірок.

У результаті виявлених правопорушень винесено податкові повідомлення – рішення та визначено грошове зобов’язання на загальну суму 795,6 тис. грн, в тому числі штраф – 89,5 тис. гривень. До державного бюджету вже надійшло понад 19 тис. грн митних платежів.

Окрім заходів, вжитих за результатами документальних перевірок, з метою забезпечення надходження митних платежів до держбюджету в повному обсязі Тернопільська митниця проводить інформаційну кампанію роз’яснень серед платників податків щодо практичного застосування законодавства з питань, які належать до компетенції митниці. За її результатами забезпечено добровільну сплату митних платежів на 1,9 млн гривень.

Нагадуємо, що повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи поновлено з 1 травня 2024 року.

Також звертаємо увагу суб’єктів ЗЕД, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Водночас у випадку оскарження сум податкового зобов’язання, визначених за результатами документальних перевірок, норми, передбачені підпунктом 69.37 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України не застосовуються. Тобто у випадку прийняття рішення не на користь платника, сплаті підлягатимуть суми податкового зобов’язання, штрафу та пені за наявності.

 

Теги: митниця, Тернопільська митниця, митні платежі

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