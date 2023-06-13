Триває будівництво дощового колектора на вулиці Галицькій у Тернополі (фото)

Щоб покращити відведення дощових і талих вод кількох районах Тернополя будують дощовий колектор.

У місті продовжується будівництво дощового колектора, який покращить відведення дощових і талих вод з території житлових районів «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон № 6», «Північний».

«Минулого тижня працівники підрядної організації відновили асфальтобетонне покриття проїзду на вул. Галицькій-провулку Галицькому (в місцях виконання робіт) в межах робіт з ліквідації підтоплення КНС №7 на вул. Галицькій і транспортній розв’язці вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії «Галичина» – Бродівська», – розповіли у міськраді.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, реконструкція інженерних мереж та будівництво дощового колектора на вул. Галицькій дозволить запобігти виникненню аварійно-небезпечних ситуацій, не допустити припинення подачі води населенню та водовідведення побутових стічних вод.

Нагадаємо, протягом 2020-2023 років у рамках будівництва нового колектора на ділянці від вул. Галицької до вул. Енергетичної проведено такий комплекс робіт: будівництво дощового колектора зі спорудами на ньому з підключенням у наявний дощовий колектор на вул. Соломії Крушельницької; перекладання аварійної ділянки водопроводу; перекладання ділянки колектора побутової каналізації; перекладання напірних колекторів від КНС №7 до вул. Євгена Коновальця; перекладання теплотраси, газопроводу, мереж електропостачання, зв’язку, зовнішнього освітлення; відновлювальні роботи на трасі вулиць і тротуарів.